مراسلة "الجديد": ارجاء جلسة استجواب ماريان الحويك ورجا سلامة الى يوم الخميس في 10 اب

مراسلة "الجديد": مساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان الحويك و شقيقه رجا سلامة غادرا قصر عدل بيروت من دون الاستماع اليهما وتم ارجاء جلسة الاستماع الى يوم الثلاثاء المقبل