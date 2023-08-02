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محليات

ميقاتي من الديمان: لا طموح لدى أيّ من الوزراء بأن يأخذ صلاحيات أحد

2023-08-02 | 06:43
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ميقاتي من الديمان: لا طموح لدى أيّ من الوزراء بأن يأخذ صلاحيات أحد

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الديمان اليوم مع وفد من وزراء حكومة تصريف الأعمال و تم التدوال في الملفات التى تهم الناس بحسب ما اشار ميقاتي

كما قال ميقاتي في تصريح له عقب اللقاء أنه "كان هناك اقتراح بأن يعقد لقاء للوزراء  في الديمان نهار الثلاثاء المقبل الساعة الحادية عشرة صباحاً للبحث في  المخاطر التي تتهدد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها.

وأضاف: هذا العنوان أثير خلال البحث في المواضيع  المتعلقة بالقيم الاخلاقية والانسانية التي يتعرض لها التلامذة واللبنانيون جميعاً وكيف يمكن ان نتمسك بهذه الوحدة الوطنية فارتأينا ان يكون اجتماع تشاوري  الاسبوع المقبل يوم الثلاثاء في الديمان للبحث في كل هذه المواضيع.

و في سياق متصل قال ميقاتي: اللقاء اكدت لصاحب الغبطة والسادة المطارنة باسمي وباسم  جميع الوزراء انه ليس لدينا اي طموح لأخذ صلاحيات أحد .نحن نعمل بكل اخلاقية ووطنية من اجل ابقاء هذه الدولة قائمة بكل مرتكزاتها الاساسية، والمراسيم التي وقعناها هي لتسيير امور الدولة وليس فيها اي تمييز بين فئة واخرى. من هنا اقول ان باب الحل هو انتخاب رئيس للجمهورية،  والسؤال الذي اطرحه هنا هل الحكومة تمنع انتخاب رئيس للجمهورية وهل الحكومة تعرقل هذا الامر؟. نحن ننادي باسم جميع الوزراء بان انتخاب رئيس للجمهورية هو ضرورة قصوي ويجب ان يتم بأسرع وقت ممكن ومن دون ابطاء من اجل انتظام المؤسسات الدستورية.

و تابع ميقاتي: خلال اللقاء تحدثنا ايضا في عدة مواضيع اقتصادية وموضوع النزوح الذي هو احد المواضيع الاساسية التي اكدت  لصاحب الغبطة انها تجمع جميع  اللبنانيين وما من لبناني الا ويرفضه لانه ينعكس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلد. كما  تحدثنا في مشاريع القوانين واقتراحات القوانين الموجودة في مجلس النواب وهي لم تدرس حتى الآن ولا اريد استعمال هذا المنبر  لاتهام احد، ولكننا ارسلنا المطلوب  الى مجلس النواب وعليه ان يقوم بدوره باسرع وقت لان هذا باب من ابواب الخلاص للوطن

وعما تردد عن استياء نائب  حاكم مصرف لبنان وسام منصوري من  تراجع الحكومة عن مشروع القانون المتعلق بالاستدانة بالعملات الاجنبية من الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان قال: لقد اتصلت بالسيد منصوري صباح اليوم ولم المس منه اي استياء . سعادة الحاكم قدم مع نوابه اقتراحاً حول خطة نقدية واقتصادية كاملة وطلب من مجلس النواب اقرارها وهي تنسجم مع خطط الحكومة، وهدفنا اقرار  هذه الخطط وعلينا ان لا نضيع الوقت لان الهدف هو انقاذ البلاد، فمع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تامين الدواء ولا الرواتب بالعملة الاجنبية ولا نستطيع القيام بالعمل اللازم للاستقرار النقدي وبالتالي هذا الامر لا يهم الحكومة وحدها بل يعني 
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محليات

نجيب ميقاتي

ميقاتي

البطريرك الراعي

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