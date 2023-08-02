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محليات

وقف إطلاق النار في عين الحلوة .. لمتابعة آخر التطورات على الرابط التالي:

2023-08-02 | 07:39
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وقف إطلاق النار في عين الحلوة .. لمتابعة آخر التطورات على الرابط التالي:
وقف إطلاق النار في عين الحلوة .. لمتابعة آخر التطورات على الرابط التالي:


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وقف إطلاق النار في عين الحلوة .. لمتابعة آخر التطورات على الرابط التالي:

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المدير العام للأمن العام من مرفأ بيروت: نجدد إلتزامنا بتطبيق القوانين التي ترعى عملنا وتحدد صلاحياتنا
11:26

المدير العام للأمن العام من مرفأ بيروت: نجدد إلتزامنا بتطبيق القوانين التي ترعى عملنا وتحدد صلاحياتنا

أشار المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري إلى انه "بمثولنا اليوم أمام الشهداء الذين ارتقوا الى المجد الخالد فكانوا مثال قسمهم في المديرية العام للأمن العام "خدمة وتضحية"، شهداء ساحة الشرف، ساحة مرفأ بيروت، حيث امتزجت دماء شهداء الامن العام مع دماء كل الشهداء الذين ننحني اجلالا واحتراماً امام شهادتهم ورحيلهم المدوي".

11:26

المدير العام للأمن العام من مرفأ بيروت: نجدد إلتزامنا بتطبيق القوانين التي ترعى عملنا وتحدد صلاحياتنا

أشار المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري إلى انه "بمثولنا اليوم أمام الشهداء الذين ارتقوا الى المجد الخالد فكانوا مثال قسمهم في المديرية العام للأمن العام "خدمة وتضحية"، شهداء ساحة الشرف، ساحة مرفأ بيروت، حيث امتزجت دماء شهداء الامن العام مع دماء كل الشهداء الذين ننحني اجلالا واحتراماً امام شهادتهم ورحيلهم المدوي".

الخارجية اللبنانية تطلب من رعاياها في النيجر توخي الحيطة والحذر
10:40

الخارجية اللبنانية تطلب من رعاياها في النيجر توخي الحيطة والحذر

تتابع وزارة الخارجية والمغتربين باهتمام كبير الأوضاع في النيجر، حيث شكلت خلية أزمة لهذا الغرض، وباشرت إتصالاتها مع الدول الصديقة لتقديم المساعدة الممكنة لأبناء الجالية اللبنانية، وتطلب من الرعايا اللبنانيين المتواجدين فيها أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

10:40

الخارجية اللبنانية تطلب من رعاياها في النيجر توخي الحيطة والحذر

تتابع وزارة الخارجية والمغتربين باهتمام كبير الأوضاع في النيجر، حيث شكلت خلية أزمة لهذا الغرض، وباشرت إتصالاتها مع الدول الصديقة لتقديم المساعدة الممكنة لأبناء الجالية اللبنانية، وتطلب من الرعايا اللبنانيين المتواجدين فيها أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

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