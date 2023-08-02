حـريق كبير في أحد المعامل في طريق المطار .. لمتابعة البث المباشر:

أشار المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري إلى انه "بمثولنا اليوم أمام الشهداء الذين ارتقوا الى المجد الخالد فكانوا مثال قسمهم في المديرية العام للأمن العام "خدمة وتضحية"، شهداء ساحة الشرف، ساحة مرفأ بيروت، حيث امتزجت دماء شهداء الامن العام مع دماء كل الشهداء الذين ننحني اجلالا واحتراماً امام شهادتهم ورحيلهم المدوي".