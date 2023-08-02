حـريق كبير في أحد المعامل في طريق المطار .. لمتابعة البث المباشر:

كيف تبدو الأجواء مساء اليوم في عين الحلوة؟
أشار المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري إلى انه "بمثولنا اليوم أمام الشهداء الذين ارتقوا الى المجد الخالد فكانوا مثال قسمهم في المديرية العام للأمن العام "خدمة وتضحية"، شهداء ساحة الشرف، ساحة مرفأ بيروت، حيث امتزجت دماء شهداء الامن العام مع دماء كل الشهداء الذين ننحني اجلالا واحتراماً امام شهادتهم ورحيلهم المدوي".
تتابع وزارة الخارجية والمغتربين باهتمام كبير الأوضاع في النيجر، حيث شكلت خلية أزمة لهذا الغرض، وباشرت إتصالاتها مع الدول الصديقة لتقديم المساعدة الممكنة لأبناء الجالية اللبنانية، وتطلب من الرعايا اللبنانيين المتواجدين فيها أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.