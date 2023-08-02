نقابة المستشفيات: لم نُحصّل فواتيرنا عن مرضى وزارة الصحة والتي تعود حتى أيلول 2022

أعلنت نقابة المستشفيات في لبنان في بيانٍ أن "وزارة المالية أصدرت بياناً في 28 تموز الفائت تكشف فيه أنها صرفت جميع المبالغ المتوجبة لوزارة الصحة العامة من غسيل الكلى والأمراض المستعصية وقد بلغ مجموعها 728 مليار ليرة لبنانية، في حين علمت نقابة المستشفيات أن المبالغ التي سوف تسدد للمستشفيات لا تتجاوز 84 مليار ليرة لبنانية فقط وهو جزء ضئيل من مستحقاتها".