موظفو تلفزيون لبنان يعلنون الإضراب العام المفتوح بدءاً من الغد

أصدرت ادارة تلفزيون لبنان بياناً جاء فيه: "بعد الاجتماع الذي عُقد في وزارة الاعلام بتاريخ 28 تموز 2023 مع نقابة مستخدمي شركة تلفزيون لبنان، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، والذي تمّ بموجبه تعليق قرار الاضراب بعد الجهود التي بذلها وزير الاعلام، وأفضت الى الاستحصال على قرار من وزير المالية بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام_ تلفزيون لبنان بقيمة 17 مليار ليرة لبنانية لدفع المستحقات للمستخدمين منذ شهر تشرين الثاني 2021 ولغاية اواخر ايار 2023".

وتابع البيان: "نود اعلامكم اننا تبلّغنا صباح اليوم من دوائر وزارة المالية، أنه يتم العمل على تحويل الأموال اصولاً بعد اخضاع المعاملة لرقابة ديوان المحاسبة، وبالتالي فإنّ صرف المستحقات قد يحتاج الى ايام قليلة".

وختم البيان الى ان "ازاء هذا الواقع وعملاً بمبدأ الشفافية والصراحة المطلقة، وانطلاقاً من تفهّمنا الكامل للوضع المأسوي الذي يعاني منه المستخدمون في التلفزيون نضع هذه المعطيات بين أيديهم، ونأمل منهم اتخاذ الموقف المناسب الذي يحفظ استمرارية الشركة ويحفظ ويصون حقوق المستخدمين فيها".