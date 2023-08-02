ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في عدد من فروع أحد المتاجر الكبرى

تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية في الاسواق بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام،

فضبطت كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمتلاعب بصلاحيتها وذلك في عدد من فروع أحد المتاجر الكبرى، حيث تم حجز البضاعة المخالفة وتنظيم محضر ضبط بأصحاب العلاقة تمهيداً لاحالته أمام القضاء المختص.

