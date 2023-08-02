الخارجية اللبنانية تطلب من رعاياها في النيجر توخي الحيطة والحذر

تتابع وزارة الخارجية والمغتربين باهتمام كبير الأوضاع في النيجر، حيث شكلت خلية أزمة لهذا الغرض، وباشرت إتصالاتها مع الدول الصديقة لتقديم المساعدة الممكنة لأبناء الجالية اللبنانية، وتطلب من الرعايا اللبنانيين المتواجدين فيها أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.