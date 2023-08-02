إحياء الذكرى الثالثة لضحايا فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا

مراسلة "الجديد": من المتوقع ان يمثل رياض سلامة أمام المحامي العام التمييزي عماد قبلان في قصر عدل بيروت عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم للاستماع اليه على خلفية مذكرة الإنتربول الصادرة بحقه