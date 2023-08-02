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محليات

التقدمي الاشتراكي: للإلتزام بوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة ومعالجة ذيول الأحداث بالهدوء وضبط النفس

2023-08-02 | 13:25
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التقدمي الاشتراكي: للإلتزام بوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة ومعالجة ذيول الأحداث بالهدوء وضبط النفس
التقدمي الاشتراكي: للإلتزام بوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة ومعالجة ذيول الأحداث بالهدوء وضبط النفس

صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:
"يشدد الحزب على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة ومعالجة ذيول الأحداث بالهدوء وضبط النفس، وعدم السماح لأي طرف بجرّ المخيمات الفلسطينية إلى أي شكل من أشكال الاقتتال والفتنة، وتسليم المتورطين بافتعال الاشتباكات إلى الجيش اللبناني".

وتابع البيان: "إذ يتقدم الحزب التقدمي الإشتراكي بالتعازي من حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية بالضحايا الذين سقطوا، ونؤكد ضرورة متابعة الجهود مع كل القوى والمرجعيات السياسية والأمنية الفلسطينية واللبنانية لضمان معالجة جذرية تحمي الاستقرار وتحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية في المخيمات بما يحمي قضية اللاجئين وتمسكهم بحق العودة بعيدا عن أية مشاريع مشبوهة".
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التقدمي الاشتراكي: للإلتزام بوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة ومعالجة ذيول الأحداث بالهدوء وضبط النفس

محليات

الحزب التقدمي الاشتراكي

مخيم عين الحلوة

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هدوء في عين الحلوة بعد خروق ليلا والمساعي مستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار
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