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محليات

مصادر "الثنائي" لـ"الجمهورية": ذاهبون الى الحوار بكلّ انفتاح على التوافق

2023-08-03 | 01:24
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مصادر &quot;الثنائي&quot; لـ&quot;الجمهورية&quot;: ذاهبون الى الحوار بكلّ انفتاح على التوافق
مصادر "الثنائي" لـ"الجمهورية": ذاهبون الى الحوار بكلّ انفتاح على التوافق

اكدت مصادر الثنائي لصحيفة "الجمهورية" ان "العلامة الايجابية التي ارتسمت في الاجواء الرئاسية تبدت في موافقة جميع الاطراف على المشاركة في حوار حول رئيس الجمهورية، بعد مسلسل الدعوات الفاشلة الى هذا الحوار،

ومن هنا كانت اشارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى ان كوة قد فتحت في الجدار الرئاسي، وبالتالي نحن ذاهبون الى الحوار بكلّ انفتاح على التوافق".

وردا على سؤال، قالت المصادر: "من الاساس لم نضع «فيتو» على ايّ «مرشّح»، وقلنا انّ من حق من يجد في نفسه مواصفات الرئاسة ان يترشّح، ولكن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي لا نخفي دعمنا له، هو المرشّح الجدي الوحيد الموجود في نادي المرشحين، ونرى فيه مواصفات رئيس المرحلة الحالية، وربطا بذلك نعتبر على سائر الاطراف ان تدرك انّ مصلحة لبنان تتوفر بانتخابه رئيسا للجمهورية".

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