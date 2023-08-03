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محليات

بالفيديو - توقيف عدد من السوريين امس بعد دخولهم لبنان خلسة عبر احدى المعابر غير الشرعية

2023-08-03 | 02:42
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بالفيديو - توقيف عدد من السوريين امس بعد دخولهم لبنان خلسة عبر احدى المعابر غير الشرعية

بالفيديو - توقيف عدد من السوريين امس بعد دخولهم لبنان خلسة عبر احدى المعابر غير الشرعية

افاد مراسل "الجديد" ان قوة من الجيش اللبناني أوقفت عدداً من السوريين يوم امس في خراج بلدة مشتى حمود محلة جسر أبو سويد في عكار .
ولفت مراسل "الجديد" الى ان الموقوفين كانوا دخلوا البلاد خلسة عبر المعابر غير الشرعية عند الحدود الشمالية.
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