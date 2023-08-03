بالفيديو - توقيف عدد من السوريين امس بعد دخولهم لبنان خلسة عبر احدى المعابر غير الشرعية

بالفيديو - توقيف عدد من السوريين امس بعد دخولهم لبنان خلسة عبر احدى المعابر غير الشرعية