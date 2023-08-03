أسامة سعد تلقى اتصالا من المطران حنا من فلسطين المحتلة: للتوقف عن العبث بأمن المخيمات والذهاب لتوحيد الموقف والكلمة لأن العدو الصهيوني يتربص بنا

تلقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد اتصالا هاتفيا من رئيس أساقفة سبسطية للروم الرثوذكس في فلسطين المحتلة المطران عطالله حنا ، تخلله مناشدة الإخوة الفلسطينيين بتأكيد "حرصهم على المخيمات بخاصة مخيم عين الحلوة ، وذلك بالتوقف عن العبث بأمن المخيمات والذهاب لتوحيد الموقف والكلمة لأن العدو الصهيوني يتربص بنا. "





