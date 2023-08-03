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محليات

وزير الزراعة بحث مع ريزا خطة الأمن الغذائي وسلامة الغذاء

2023-08-03 | 03:13
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وزير الزراعة بحث مع ريزا خطة الأمن الغذائي وسلامة الغذاء
وزير الزراعة بحث مع ريزا خطة الأمن الغذائي وسلامة الغذاء

​استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا ، وتم البحث في كيفية تطوير عمل وزارة الزراعة والمشاريع التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئات الأممية ،

كما تم البحث والتنسيق في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الزراعة للوصول الى هدف تحقيق الأمن الغذائي وسلامة الغذاءوأكد ريزا "وقوف الأمم المتحدة الى جانب لبنان في ظروفه الصعبة"

وفي الختام ثمّن الحاج حسن جهود ريزا في لبنان، ونوه "بالجهد المبذول من المنظمات الدولية المتفرعة عن الأمم المتحدة"، شاكرًا الهيئات المانحة.

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محليات

وزير الزراعة

عباس الحاج حسن

الحكومة اللبنانية

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