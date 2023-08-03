وزير الزراعة بحث مع ريزا خطة الأمن الغذائي وسلامة الغذاء

كما تم البحث والتنسيق في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الزراعة للوصول الى هدف تحقيق الأمن الغذائي وسلامة الغذاء. وأكد ريزا "وقوف الأمم المتحدة الى جانب لبنان في ظروفه الصعبة"

وفي الختام ثمّن الحاج حسن جهود ريزا في لبنان، ونوه "بالجهد المبذول من المنظمات الدولية المتفرعة عن الأمم المتحدة"، شاكرًا الهيئات المانحة.