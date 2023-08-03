مراسلة "الجديد": بدء جلسة استجواب حياة توفيق الرز جدة الطفلة الضحية لين طالب بصفة مدعى عليها كما استمعت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار لخال وخالة الطفلة في سرايا طرابلس