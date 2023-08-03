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مراسلة "الجديد" تعذر سوق الموقوقين والدة الطفلة الضحية لين طالب وجدها الى سرايا طرابلس لاسباب مجهولة في حين تم استجواب الجدة بإنتظار اشارة النيابة العامة في الملف ليتم توقيفها او تركها فيما سيستكمل استجواب بقية المستدعين
2023-08-03 | 04:22
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مراسلة "الجديد" تعذر سوق الموقوقين والدة الطفلة الضحية لين طالب وجدها الى سرايا طرابلس لاسباب مجهولة في حين تم استجواب الجدة بإنتظار اشارة النيابة العامة في الملف ليتم توقيفها او تركها فيما سيستكمل استجواب بقية المستدعين
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