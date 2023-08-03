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محليات

وعكة صحية تصيب هانيبال القذافي امس ونقله بشكل طارئ الى المستشفى

2023-08-03 | 04:36
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وعكة صحية تصيب هانيبال القذافي امس ونقله بشكل طارئ الى المستشفى
وعكة صحية تصيب هانيبال القذافي امس ونقله بشكل طارئ الى المستشفى

وعكة صحية تصيب هانيبال القذافي امس ونقله بشكل طارئ الى المستشفى

علمت الجديد بأن المعتقل السياسي هانيبال القذافي قد تعرض لوعكة صحية مساء امس وتم نقله بشكل طارئ الى المستشفى حيث تلقى الاسعافات اللازمة . 
 وتبيّن في الفحص الطبي بأن معدل السكر في جسمه وضغط الدم  وطرقات قلبه كلها  تحت معدلاتها  الطبيعية وغير مستقرة ويعاني من نقص شديد في المعادن.

وقد اعلمه الأطباء المشرفون عليه بوجوب تناوله الطعام لكون وضعه الصحي وصل لمرحلة لا تحتمل عدم التغذية الا انه رفض ذلك.
وفي المعلومات الصحية ان القذافي خسر ٢٥ كيلوغراماً منذ بدئه الاضراب عن الطعام والمستمر فيه حتى اللحظة .
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