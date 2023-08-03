التقدمي: من غير المقبول على الإطلاق ترك الموظفين في تلفزيون لبنان فريسةً لاضمحلال قيمة رواتبهم
اعتبرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان انه، "من المريب أن لا تطال موظفي تلفزيون لبنان كل المعالجات الجزئية التي حصلت لرواتب القطاع العام، وإن لم تكن هذه المعالجات على مستوى الأزمة والنتائج المتوخاة،
كما أنه من غير المقبول على الإطلاق ترك الزملاء الموظفين في المؤسسة الإعلامية الرسمية فريسةً لاضمحلال قيمة رواتبهم".
وفي السياق أعلنت مفوضية الاعلام في التقدمي الاشتراكي عن التضامن التام مع مطالب الزملاء في تلفزيون لبنان"، وطالبت" المعنيين بترجمة قرارات دفع المستحقات المتأخرة منذ شهر تشرين الثاني 2021، وتوجهت لوزير الإعلام بطلب مواصلة متابعته لملف المستحقات كأولوية أساسية مع الوزارات والإدارات المعنية بأسرع وقت، كي لا ينضم تلفزيون لبنان إلى لائحة الفراغ الذي يضرب مؤسسات الدولة بدءا من موقع رئاسة الجمهورية".