التقدمي: من غير المقبول على الإطلاق ترك الموظفين في تلفزيون لبنان فريسةً لاضمحلال قيمة رواتبهم

كما أنه من غير المقبول على الإطلاق ترك الزملاء الموظفين في المؤسسة الإعلامية الرسمية فريسةً لاضمحلال قيمة رواتبهم".

وفي السياق أعلنت مفوضية الاعلام في التقدمي الاشتراكي عن التضامن التام مع مطالب الزملاء في تلفزيون لبنان"، وطالبت" المعنيين بترجمة قرارات دفع المستحقات المتأخرة منذ شهر تشرين الثاني 2021، وتوجهت لوزير الإعلام بطلب مواصلة متابعته لملف المستحقات كأولوية أساسية مع الوزارات والإدارات المعنية بأسرع وقت، كي لا ينضم تلفزيون لبنان إلى لائحة الفراغ الذي يضرب مؤسسات الدولة بدءا من موقع رئاسة الجمهورية".