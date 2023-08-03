ميقاتي طلب من وزير المالية اجراء الاتصالات اللازمة لتسهيل عمل حاكمية مصرف لبنان

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من وزير المالية يوسف خليل اجراء الاتصالات اللازمة من اجل اتخاذ كل الاجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان