ميقاتي طلب من وزير المالية اجراء الاتصالات اللازمة لتسهيل عمل حاكمية مصرف لبنان
طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من وزير المالية يوسف خليل اجراء الاتصالات اللازمة من اجل اتخاذ كل الاجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان
كما طلب ايجاد الصيغة المناسبة لاقرار ما يجب اقراره في اسرع وقت وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعا.
و قرر ميقاتي، بناء على طلب وزير الترببة، عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في السابع عشر من الجاري للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل في ما يخص المدارس الرسمية والمهنيات الرسمية والمدارس الخاصة، وايضا الجامعة اللبنانية.