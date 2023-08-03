وزير التربية عباس الحلبي: "حددنا جلسة خاصة لمجلس الوزراء في 17 آب لمناقشة الواقع التعليمي"

قال النائب إيهاب مطر في منشور له على منصة "x": "ثلاث سنوات والجريمة مستمرة بحق الوطن، بحق بيروت، بحق شهداء ومصابين لا يزالون يعانون من جراحهم، وبحق مواطنين دُمرت ممتلكاتهم. كأنما القضاء استسلم لقدر أقوى منه لتبقى التحقيقات مجمدة والعدالة مغيبة والحقيقة ممنوعة".