مجلس الوزراء يتابع البحث في مشروع قانون الموازنة العامة اضافة الى بنود أخرى

قال النائب إيهاب مطر في منشور له على منصة "x": "ثلاث سنوات والجريمة مستمرة بحق الوطن، بحق بيروت، بحق شهداء ومصابين لا يزالون يعانون من جراحهم، وبحق مواطنين دُمرت ممتلكاتهم. كأنما القضاء استسلم لقدر أقوى منه لتبقى التحقيقات مجمدة والعدالة مغيبة والحقيقة ممنوعة".
اعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا حيث تلا مقرراتها
في الذكرى الثالثة على كارثة تفجير مرفأ بيروت... فراس حاطوم يعرض لمسار باخرة_الموت والعراقيل التي حالت دون مغادرتِها المرفأ لحين وقوع الإنفجار