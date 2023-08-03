في الذكرى الثالثة على كارثة تفجير مرفأ بيروت... فراس حاطوم يعرض لمسار باخرة_الموت والعراقيل التي حالت دون مغادرتِها المرفأ لحين وقوع الإنفجار
في الذكرى الثالثة على كارثة تفجير مرفأ بيروت... فراس حاطوم يعرض لمسار باخرة_الموت والعراقيل التي حالت دون مغادرتِها المرفأ لحين وقوع الإنفجار
في الذكرى الثالثة على كارثة تفجير مرفأ بيروت استضافت "الكتلة الوطنية" الصحافي الاستقصائي فراس حاطوم في حلقةٍ حوارية ضمن برنامج "جلسة مع الكتلة"، في مقرِ الكتلة الرئيسي- الجميزة.
وقد عرض حاطوم لمسارِ باخرة الموت والعراقيل التي حالت دون مغادرتِها المرفأ لحينِ وقوع الإنفجار.