ابو العردات: نحن امام اختبار لوقف اطلاق النار ونعمل عليه بكل جهد

أكد أمين سر حركة "فتح" في لبنان اللواء فتحي أبو العردات في تصريح بعد اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك الذي انعقد في مقر الاتحادات في صيدا، أن "قتل المسلم أصعب عند الله من هدم الكعبة"، مشددا على أن "البشر أغلى من الحجر، فالناس تتكلم عن هدم البيوت وليس عن السبب بهدمها".