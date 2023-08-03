قداس في كاتدرائية مار جرجس وسط بيروت لمناسبة ذكرى 4 آب

مراسلة "الجديد": يمكن للهيئة الاتهامية أن تتخذ قرارا بتوقيف رياض سلامة وجاهيا أو تركه

مراسلة "الجديد": يمكن للهيئة الاتهامية أن تتخذ قرارا بتوقيف رياض سلامة وجاهيا أو تركه