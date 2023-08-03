رسالة من لجنة الخارجية في الكونغرس الى الرئيس الأميركي: بري مجرد امتداد لحزب الله

بعثت لجنة الخارجية في الكونغرس الاميركي برسالة الى الرئيس الاميركي جوزف بايدن في الذكرى الثالثة لتفجير الرابع من آب.

وجاء في الرسالة التي وقعها رئيس اللجنة السيناتور الاميركي جايمس ريتش ان "على الادارة الاميركية استخدام كل الوسائل الديبلوماسية المتاحة لتقديم المصالح الاميركية والا سيسقط لبنان في قبضة ايران".



واعتبرت الرسالة ان ما جرى في الجلسات الاخيرة لانتخاب رئيس لبناني اثبت ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو مجرد امتداد لحزب الله واستخدم الاجراءت البرلمانية لمنع انتخاب رئيس للجمهورية.



ورحبت الرسالة المطالبات الصادرة في اوروبا والتي تطالب بفرض عقوبات على بري.



وأكدت الرسالة على ضرورة مواصلة دعم الجيش اللبناني كونه المؤسسة الوحيدة التي لا تزال قادرة على لعب دور رادع بوجه حزب الله.