الجمهورية: المشاورات بين القوى السياسية مستمرة بانتظار عودة لودريان
أفادت صحيفة الجمهورية، أنه "لم يُسجّل أمس أي تطور ملموس على جبهة الاستحقاق الرئاسي الذي يعيش مرحلة انتظارية يُتوقع ان تستمر الى حين عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في منتصف ايلول المقبل، لكن المشاورات مستمرة بعيداً من الاضواء بين القوى السياسية المعنية ومع بعض عواصم المجموعة الخماسية العربية ـ الدولية، تمهيداً لما سيتخذه لودريان من خطوات عند عودته".
كما أكّد مواكبون للحوار الدائر بعيداً من الاضواء بين حزب الله والتيار الوطني الحر، للجمهورية، أن "الأمور تتقّدم جدّياً وانّ النقاش عقلاني ويمكن ان يحقّق اختراقات نوعية".
ولفت هؤلاء إلى انّه "تبيّن خلال النقاش الذي يدور بإيجابية انّ هناك كثيراً من الأشياء المشتركة البنيوية على مستوى بناء الدولة والأهداف الموحّدة التي كانت تطمسها احياناً الانفعالات الناتجة من الخلاف المستجد اخيراً".
وقالت أوساط مواكبة للجمهورية، انّ "ما يجري حالياً بين الحزب والتيار هو أكثر من تقاطع، وأنّه اذا استمر هذا المنحى فمن الممكن أن يعزّز ذلك فرصة انتخاب رئيس للجمهورية، علماً انّ إنجاز هذا الانتخاب يحتاج إلى توافقات أوسع".