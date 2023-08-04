ميقاتي لن يعود عن قراره في عدم ارسال مشروع قانون إلى مجلس النواب يتيح للحكومة الاقتراض من مصرف لبنان

قالت مصادر وزارية لصحيفة الجمهورية، أنّ "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي طلب في جلسة مجلس الوزراء امس من وزير المال يوسف خليل اجراء الاتصالات اللازمة، واتخاذ اجراءات تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان، لن يعود عن قراره في عدم ارسال مشروع قانون الى مجلس النواب يتيح للحكومة الاقتراض من مصرف لبنان".