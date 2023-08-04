نواب حاكم المركزي بصدد إصدار قانون يغطي الاقتراض شرط استعراض الدولة تعهدات مفصلة حول آلية تسديد القروض الجديدة

أكّد مصدر وزاري رفيع للجمهورية، أن "الامور تتجّه إلى لا مشروع قانون ولا اقتراح قانون ولا من يحزنون، وانّ تضييع الوقت هو سيّد الموقف، وانّ هناك مشكلة نقدية حقيقية وكبيرة ستبدأ معالمها بالظهور في تمويل الدولة مع الحفاظ على صمود القوى الأمنية والعسكرية، فلتفعّل الدولة الجباية والانتاجية وتموّل نفسها «على قد بساطك مد اجريك» للتقليل من مخاطر المرحلة المقبلة"، ولم يستبعد المصدر أن يكون الاستقرار النقدي طويل الأمد إذا ما اتخذت الحكومة بعض الإجراءات المتعلقة بصرفها.