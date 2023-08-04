الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

نواب حاكم المركزي بصدد إصدار قانون يغطي الاقتراض شرط استعراض الدولة تعهدات مفصلة حول آلية تسديد القروض الجديدة

2023-08-04 | 01:23
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نواب حاكم المركزي بصدد إصدار قانون يغطي الاقتراض شرط استعراض الدولة تعهدات مفصلة حول آلية تسديد القروض الجديدة
نواب حاكم المركزي بصدد إصدار قانون يغطي الاقتراض شرط استعراض الدولة تعهدات مفصلة حول آلية تسديد القروض الجديدة

أكّد مصدر وزاري رفيع للجمهورية، أن "الامور تتجّه إلى لا مشروع قانون ولا اقتراح قانون ولا من يحزنون، وانّ تضييع الوقت هو سيّد الموقف، وانّ هناك مشكلة نقدية حقيقية وكبيرة ستبدأ معالمها بالظهور في تمويل الدولة مع الحفاظ على صمود القوى الأمنية والعسكرية، فلتفعّل الدولة الجباية والانتاجية وتموّل نفسها «على قد بساطك مد اجريك» للتقليل من مخاطر المرحلة المقبلة"، ولم يستبعد المصدر أن يكون الاستقرار النقدي طويل الأمد إذا ما اتخذت الحكومة بعض الإجراءات المتعلقة بصرفها.

وبحسب الجمهورية، أثارت مسألة توقف مصرف لبنان عن تمويل الدولة قلقاً حيال التداعيات المحتملة، خصوصاً لجهة تأمين رواتب موظفي القطاع العام، والقوى العسكرية والأمنية، وبدل أدوية للامراض المزمنة، بالاضافة الى احتياجات اساسية لتسيير شؤون الدولة.
وفي معلومات الصحيفة، أن "قرار وقف التمويل بدأ عملياً منذ الثلاثاء في الاول من آب الجاري، وهذا الامر تبلّغته السلطات السياسية، ويشترط حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بالتضامن مع بقية نواب الحاكم، أن يصدر قانون يغطّي الاقتراض، بالإضافة الى تعهدات مفصّلة حول طريقة تسديد القروض الجديدة، ويريد منصوري أن تحدّد الدولة بدقّة حاجاتها لكي يُصار الى الموافقة على إقراضها".
مقالات ذات صلة
نواب حاكم المركزي بصدد إصدار قانون يغطي الاقتراض شرط استعراض الدولة تعهدات مفصلة حول آلية تسديد القروض الجديدة

محليات

مصرف لبنان

صحيفة الجمهورية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أوساط قصر العدل في بيروت: التحقيق سيستكمل وسيصل إلى النهاية التي يتوخاها أهالي ضحايا الرابع من آب
ميقاتي لن يعود عن قراره في عدم ارسال مشروع قانون إلى مجلس النواب يتيح للحكومة الاقتراض من مصرف لبنان

اقرأ ايضا في محليات

السفير السعودي في الرابع من آب: دقيقة صمت تكريماً لأرواح ضحايا الانفجار وتضامناً مع أهاليهم
04:58

السفير السعودي في الرابع من آب: دقيقة صمت تكريماً لأرواح ضحايا الانفجار وتضامناً مع أهاليهم

غرد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على "تويتر": "دقيقة صمت تكريمًا لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وتضامنًا مع أهالي الضحايا الذين نُشاطرهم ألمهم ونعلم كم هم تواقون لمعرفة الحقيقة".

04:58

السفير السعودي في الرابع من آب: دقيقة صمت تكريماً لأرواح ضحايا الانفجار وتضامناً مع أهاليهم

غرد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على "تويتر": "دقيقة صمت تكريمًا لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وتضامنًا مع أهالي الضحايا الذين نُشاطرهم ألمهم ونعلم كم هم تواقون لمعرفة الحقيقة".

هاشم في الرابع من آب: 4 آب محطة أليمة تركت آثاراً بليغة في جسد الوطن
04:52

هاشم في الرابع من آب: 4 آب محطة أليمة تركت آثاراً بليغة في جسد الوطن

اعتبر النائب قاسم هاشم، أن "ذكرى 4 آب محطة أليمة تركت آثاراً بليغة في جسد الوطن واصابت اللبنانيين بكل انتماءاتهم".

04:52

هاشم في الرابع من آب: 4 آب محطة أليمة تركت آثاراً بليغة في جسد الوطن

اعتبر النائب قاسم هاشم، أن "ذكرى 4 آب محطة أليمة تركت آثاراً بليغة في جسد الوطن واصابت اللبنانيين بكل انتماءاتهم".

يوسف دياب : سبب تعطيل العدالة بقضية تفجير المرفأ هو قرار سياسي
Play
04:22
Play

يوسف دياب : سبب تعطيل العدالة بقضية تفجير المرفأ هو قرار سياسي

يوسف دياب : سبب تعطيل العدالة بقضية تفجير المرفأ هو قرار سياسي

04:22

يوسف دياب : سبب تعطيل العدالة بقضية تفجير المرفأ هو قرار سياسي

يوسف دياب : سبب تعطيل العدالة بقضية تفجير المرفأ هو قرار سياسي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023