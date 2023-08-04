أوساط قصر العدل في بيروت: التحقيق سيستكمل وسيصل إلى النهاية التي يتوخاها أهالي ضحايا الرابع من آب

كشفت صحيفة الشرق الأوسط، أن "حالة الترقب والقلق من تجميد المسار القضائي لا تقف عند أهالي الضحايا وغالبية الشعب اللبناني المتضامن معهم فحسب، بل تطال المجتمع الدولي أيضاً، فثمة دول غربية سقط لها ضحايا في الرابع من آب، وعلى رأسها فرنسا، تضع القضاء اللبناني برمته تحت المجهر، ولا تتوقف عن إرسال المذكرات التي تستفسر فيها عن أسباب تعطيل التحقيق، وتسأل عمّا يفعله القاضي البيطار بانتظار البتّ بالدعاوى المقامة ضدّه".