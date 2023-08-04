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محليات

التقدمي الاشتراكي في الرابع من آب: نتمسك بمطلب التحقيق الدولي بديلاً للمسار المتعثر من التحقيقات المحلية

2023-08-04 | 03:15
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التقدمي الاشتراكي في الرابع من آب: نتمسك بمطلب التحقيق الدولي بديلاً للمسار المتعثر من التحقيقات المحلية
التقدمي الاشتراكي في الرابع من آب: نتمسك بمطلب التحقيق الدولي بديلاً للمسار المتعثر من التحقيقات المحلية

صدر عن الحزب التقدّمي الإشتراكي البيان التالي:

"في الذكرى الثالثة للانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، يجدّد الحزب التقدمي الإشتراكي تأكيد موقفه الحاسم إلى جانب عائلات الضحايا والمصابين والمتضررين في المطالبة باستكمال التحقيقات وإبعادها عن التسييس، وتحديد وتحميل المسؤوليات بشكل واضح إلى كل من تقع عليه شبهة التقصير أو الإهمال أو التورط في هذه الكارثة التي أدّت إلى ما أدّت إليه من مأساة لن تمحوها السنوات ولا التمييع ولا الصفقات ولا التدخلات المحلية أو الخارجية التي تسعى إلى طمس مسار التحقيق".

وتابع البيان: "إن الحزب التقدمي الإشتراكي إذ يتمسك بمطلب التحقيق الدولي بديلاً للمسار المتعثر من التحقيقات المحلية والتضعضع الذي يضرب القضاء في هذا الملف، يطرح مجدداً الأسئلة الأساسية التي كان طرحها منذ حصول التفجير حول من استقدم هذه النيترات، ومن سمح بتخزينها ولمصلحة من، وكيف كان يتم تهريبها خارج المرفأ، ومن هي الجهة التي استعملتها وأين؟ إن الاجابات الشافية على هذه الأسئلة كفيلة بإماطة اللثام عن الجزء الأكبر من الحقيقة، وصولا الى إحقاق العدالة لأجل ارواح الشهداء ولأجل المصابين ولأجل بيروت ولبنان".
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محليات

الحزب التقدمي الاشتراكي

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