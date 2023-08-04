التقدمي الاشتراكي في الرابع من آب: نتمسك بمطلب التحقيق الدولي بديلاً للمسار المتعثر من التحقيقات المحلية

صدر عن الحزب التقدّمي الإشتراكي البيان التالي:



"في الذكرى الثالثة للانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، يجدّد الحزب التقدمي الإشتراكي تأكيد موقفه الحاسم إلى جانب عائلات الضحايا والمصابين والمتضررين في المطالبة باستكمال التحقيقات وإبعادها عن التسييس، وتحديد وتحميل المسؤوليات بشكل واضح إلى كل من تقع عليه شبهة التقصير أو الإهمال أو التورط في هذه الكارثة التي أدّت إلى ما أدّت إليه من مأساة لن تمحوها السنوات ولا التمييع ولا الصفقات ولا التدخلات المحلية أو الخارجية التي تسعى إلى طمس مسار التحقيق".