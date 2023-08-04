هاشم في الرابع من آب: 4 آب محطة أليمة تركت آثاراً بليغة في جسد الوطن

اعتبر النائب قاسم هاشم، أن "ذكرى 4 آب محطة أليمة تركت آثاراً بليغة في جسد الوطن واصابت اللبنانيين بكل انتماءاتهم".