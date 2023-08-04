الحجار في الرابع من آب: لا يمكننا بناء وطن من دون عدالة

كتب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار عبر حسابه على "تويتر":" انفجار مرفأ بيروت في 4 آب..جريمة العصر!. ثلاث سنوات مرّت من دون أن تأخذ العدالة مجراها، لا يمكننا بناء وطن من دون عدالة ".