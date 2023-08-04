الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
33
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
07:33
نانسي عجرم عن حادثة مرفأ بيروت: الوجع بكل سنة بيكون أكبر
05:57
موظف يحصل على 367 ضعف راتبه!..وهذا كان موقفه
15:29
بالفيديو - لحظة وصول ترامب إلى واشنطن للمثول أمام المحكمة الفيدرالية
14:18
تمساح يلتهم لاعب كرة قدم أثناء السباحة
11:48
نايا حنا ابنة الـ 7 سنوات ضحية الرصاص الطائش وباسم مغنية يعلق
محليات
الحجار في الرابع من آب: لا يمكننا بناء وطن من دون عدالة
2023-08-04 | 06:32
A-
A+
الحجار في الرابع من آب: لا يمكننا بناء وطن من دون عدالة
كتب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار عبر حسابه على "تويتر":" انفجار مرفأ بيروت في 4 آب..جريمة العصر!. ثلاث سنوات مرّت من دون أن تأخذ العدالة مجراها، لا يمكننا بناء وطن من دون عدالة ".
https://beirutportexplosion.com/
مقالات ذات صلة
الخارجية الأميركية في الرابع من آب: لضرورة إصلاح القضاء وزيادة الإحترام لسيادة القانون في لبنان
جلسة نقاش حول المسارات المختلفة لإحقاق الحق في الرابع من آب
ماكرون في الرابع من آب: لبنان لم يكن يوماً وحده
الحجار في الرابع من آب: لا يمكننا بناء وطن من دون عدالة
محليات
هيكتور حجار
الرابع من آب
العودة الى الأعلى
سكاف عقب لقائه الراعي: أرواح الشهداء لن تعرف الراحة الأبدية الا اذا إنجلت الحقيقة
كيف ستُصبح أسعار الانترنت؟
اقرأ ايضا في محليات
10:34
انطلاق المسيرة من مقر فوج اطفاء بيروت باتجاه تمثال المغترب
10:34
انطلاق المسيرة من مقر فوج اطفاء بيروت باتجاه تمثال المغترب
10:19
النائب ملحم خلف لـ"الجديد": يجب رفع يد السياسيين عن ملف تفجير مرفأ بيروت والعدالة تكون تحت السلطة القضائية وسلطة القانون
10:19
النائب ملحم خلف لـ"الجديد": يجب رفع يد السياسيين عن ملف تفجير مرفأ بيروت والعدالة تكون تحت السلطة القضائية وسلطة القانون
10:05
إنفجار 4 آب بعيون أهالي الضحايا
إنفجار 4 آب بعيون أهالي الضحايا للاطلاع اضغط على الرابط:
10:05
إنفجار 4 آب بعيون أهالي الضحايا
إنفجار 4 آب بعيون أهالي الضحايا للاطلاع اضغط على الرابط:
يحدث الآن
محليات
10:34
انطلاق المسيرة من مقر فوج اطفاء بيروت باتجاه تمثال المغترب
فن
10:22
تامر هجرس يحتفل بخطوبة ابنته.. هكذا بدت
محليات
10:19
النائب ملحم خلف لـ"الجديد": يجب رفع يد السياسيين عن ملف تفجير مرفأ بيروت والعدالة تكون تحت السلطة القضائية وسلطة القانون
زوارنا يقرؤون الآن
2023-06-04
جان عزيز : يقال أن جبران باسيل لا يريد انتخاب جهاد أزعور ويجب أن نراقب حركة نبيه بري في الايام المقبلة
2023-07-11
قبلان قبلان لـ"الرئيس": الرئيس نبيه بري سيكون في مجلس النواب ولن يدير طاولة الحوار
10:22
تامر هجرس يحتفل بخطوبة ابنته.. هكذا بدت
2023-06-28
الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ابنها الامير الحسين وحذاء الاخير يلفت الانظار
2023-07-20
انتهاء اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية وتم تحديد الاثنين المقبل موعدا لاستكمال النقاش لإقرار قانون الصندوق السيادي للموارد البترولية والغاز في لبنان
2023-07-31
ابنة كارلا حداد اصبحت شابة جميلة ونافست والدتها جمالا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
10:34
انطلاق المسيرة من مقر فوج اطفاء بيروت باتجاه تمثال المغترب
09:46
سيلفانا اللقيس : نجدد المطالبة بمنع هدم الاهراءات وتحويلها إلى تمثال يذكرنا بحجم الجريمة
09:09
الجديد تواكب مسيرة أهالي ضحايا 4 آب التي انطلقت من امام فوج الاطفاء في الكرنتينا
09:04
الجديد تواكب بدء التحركات في ذكرى 4 آب
08:44
جلسة نقاش حول المسارات المختلفة لإحقاق الحق في الرابع من آب
07:31
تنطلق عند الرابعة عصراً فاعليات احياء الذكرى الثالثة لانفجارِ مرفأ بيروت بمسيرتين لاهالي الضحايا
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
13:19
الجديد تنشر نص قرار الهيئة الاتهامية في بيروت الذي قضى بفسخ قرار قاضي التحقيق شربل ابو سمرا وتعيين جلسة للحاكم السابق لمصرف لبنان
محليات
13:19
الجديد تنشر نص قرار الهيئة الاتهامية في بيروت الذي قضى بفسخ قرار قاضي التحقيق شربل ابو سمرا وتعيين جلسة للحاكم السابق لمصرف لبنان
منوعات
14:18
تمساح يلتهم لاعب كرة قدم أثناء السباحة
منوعات
14:18
تمساح يلتهم لاعب كرة قدم أثناء السباحة
محليات
13:49
رسالة من لجنة الخارجية في الكونغرس الى الرئيس الأميركي: بري مجرد امتداد لحزب الله
محليات
13:49
رسالة من لجنة الخارجية في الكونغرس الى الرئيس الأميركي: بري مجرد امتداد لحزب الله
فن
11:48
نايا حنا ابنة الـ 7 سنوات ضحية الرصاص الطائش وباسم مغنية يعلق
فن
11:48
نايا حنا ابنة الـ 7 سنوات ضحية الرصاص الطائش وباسم مغنية يعلق
فن
11:58
جورج قرداحي يخطئ بإسم هاني شاكر والاخير: مفيش فرق
فن
11:58
جورج قرداحي يخطئ بإسم هاني شاكر والاخير: مفيش فرق
عربي و دولي
15:29
بالفيديو - لحظة وصول ترامب إلى واشنطن للمثول أمام المحكمة الفيدرالية
عربي و دولي
15:29
بالفيديو - لحظة وصول ترامب إلى واشنطن للمثول أمام المحكمة الفيدرالية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023