سكاف عقب لقائه الراعي: أرواح الشهداء لن تعرف الراحة الأبدية الا اذا إنجلت الحقيقة

استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان النائب غسان سكاف وعرض معه الأوضاع العامة و تداعيات الرابع من آب إضافة إلى موضوع الاستحقاق الرئاسي.