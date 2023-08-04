الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

سكاف عقب لقائه الراعي: أرواح الشهداء لن تعرف الراحة الأبدية الا اذا إنجلت الحقيقة

2023-08-04 | 06:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سكاف عقب لقائه الراعي: أرواح الشهداء لن تعرف الراحة الأبدية الا اذا إنجلت الحقيقة
سكاف عقب لقائه الراعي: أرواح الشهداء لن تعرف الراحة الأبدية الا اذا إنجلت الحقيقة

استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان النائب غسان سكاف وعرض معه الأوضاع العامة و تداعيات الرابع من آب إضافة إلى موضوع الاستحقاق الرئاسي.

وقال سكاف بعد اللقاء: "قمت اليوم بزيارة صاحب الغبطة في هذه الذكرى الأليمة وتفجير العصر الذي أود بحياة آلاف القتلى والجرحى ودمر العاصمة وبالمناسبة نشعر بالم مزدوج اولا الألم جراء التفجير الرهيب الذي زعزع أركان الدولة وثانيا لتغييب الحقيقة وتسييس العدالة،وأرواح الشهداء لن تعرف الراحة الأبدية الا اذا إنجلت الحقيقة".

وتابع: "تَطرقنا مع غبطته أيضا الى موضوع الاستحقاق الرئاسي وتم التوافق  على أن هناك اضاعة للوقت بطريقة مستغربه لكننا لن نكن ولن نستكين حتى نعيد ملف الاستحقاق الرئاسي الى الداخل اللبناني، نحن في نظام ديمقراطي لن نقبل ان يعين رئيس للجمهورية بل نعمل لانتخاب رئيس ونصر ان يكون هذا الاستحقاق "صنع في لبنان" مع الأخذ بعين الاعتبار التفاهمات الخارجية واسأل لماذا نقبل بإعطاء الأولوية للمبادرات الخارجية طالما نحن لسنا أولوية بالنسبة لهم، استغربنا مع غبطته لماذا التأجيل الى أيلول بعد ان يكون البلد وصل إلى أعمق منزلق وسنصبح في انهيار مؤكد،ونستغرب أيضا لماذا لم نسمع اي اعتراض من الافرقاء الداخليين على التوقيت".

وأردف: "نحن نصر على مواصلة السعي من أجل لبننة الاستحقاق الرئاسي خصوصاً واننا ندرك أن العقم الداخلي هو الذي أودى بالاستحقاق الى الخارج  الذي بات اهتمامه عقلاني وليس عاطفيا كما في السابق".

وأضاف: "لبنان لم يعد مصيف العرب ولا مصرف العرب ولا الجامعة ولا المستشفى! كنا نستدرج الخارج الى أزماتنا الداخلية والدستورية ونفتعلها لاستدراج الخارج من أجل ايجاد الحلول، وتمويلها اما اليوم فزمن افتعال الأزمات مضى واعتقد ان الحلول ستفرض من، الخارج بتوقيت خارجي ولن تمول".https://beirutportexplosion.com/
مقالات ذات صلة
سكاف عقب لقائه الراعي: أرواح الشهداء لن تعرف الراحة الأبدية الا اذا إنجلت الحقيقة

محليات

غسان سكاف

بشارة الراعي

الرابع من آب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
يوسف دياب : تحقق جزء من مهام المحقق العدلي الرديف وهو إخلاء سبيل الموقوفين
الحجار في الرابع من آب: لا يمكننا بناء وطن من دون عدالة

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023