وزير العدل في الرابع من آب: القضاء سيصل إلى النهاية المرجوة وستظهر الحقائق

أصدر المكتب الاعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري، بياناً اعلن فيه ،"في الذكرى الثالثة لجريمة مرفأ بيروت يتقدم وزير العدل من ذوي الضحايا بأحر التعازي ويتوجه إلى جميع المعنيين بضرورة الإسراع في البت بالملفات العالقة التي تعوق عمل المحقق العدلي، كما وبضرورة العمل على استكمال ملء المراكز الشاغرة في رئاسات غرف محاكم التمييز تمكيناً للهيئة العامة من القيام بدورها".