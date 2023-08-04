لودريان في الرابع من آب: يجب تحقيق العدالة دون تدخّل سياسي

غرد مبعوث الرّئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، عبر حسابه على "تويتر": "أفكاري تذهب إلى الضّحايا الّذين جرفهم بشكل غير عادل، الانفجار الّذي وقع في مرفأ بيروت، منذ 3 سنوات تحديدًا، يجب تحقيق العدالة من دون أيّ تدخّل سياسي، وكما هو الحال دائمًا في أوقات الشّدّة، تظلّ فرنسا متضامنة مع اللّبنانيّين".