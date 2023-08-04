جلسة نقاش حول المسارات المختلفة لإحقاق الحق في الرابع من آب

وزير الاتصالات جوني القرم للجديد : اجتماع داخلي بين الوزراة و المستشارين و اوجيرو لدراسة مضاعفة التعرفة على خدمة انترنت اوجيرو بين 6 و 7 مرات والقطاع الخليوي الفا و تاتش لن يتأثر