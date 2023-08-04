الخارجية الأميركية في الرابع من آب: لضرورة إصلاح القضاء وزيادة الإحترام لسيادة القانون في لبنان

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في الذكرى الثالثة لإنفجار مرفأ بيروت، على "إستمرار تضامن الولايات المتحدة مع الشعب اللبناني"، مشددةً على أن "الضحايا وعائلاتهم يستحقون العدالة ومساءلة المسؤولين عن الكارثة والأسباب الكامنة وراءها".

