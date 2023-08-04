المتحدث باسم قوات "اليونيفيل" اندريا تيننتي لـ"الجديد": نشكر القضاء اللبناني على عمله فالأمر المهم هو تحقيق المساءلة بالجرائم المرتبكة بحق جنود حفظ السلام والتحقيق بها وكما قلت من المهم جدا ان قاضي التحقيق قد أعلن عن قراره ولا زلنا ننتظر الإطلاع الكا