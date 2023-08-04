ليال بو موسى: المطلوب التدقيق أكثر من قبل المحاكم البريطانية من خلال التعاون مع المكتب البريطاني واللبناني بموضوع الحكم والتعويضات وإدانة شركة "سافارو"

ليال بو موسى: الجميع تعاطى مع ملف النيترات بجهل إما عن قصد أو غير قصد... وشركة سفارو منذ العام 2015 كانت تطالب بإعفاءها من الرسوم كي تنقل البضاعة الى الخارج.