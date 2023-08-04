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رياض قبيسي: التيار الوطني الحر من أبرز الجهات الحزبية التي وقفت بوجه التحقيق الدولي في جريمة المرفأ.. واليوم تطالبون به "مش زابطة"
2023-08-04 | 16:10
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رياض قبيسي: التيار الوطني الحر من أبرز الجهات الحزبية التي وقفت بوجه التحقيق الدولي في جريمة المرفأ.. واليوم تطالبون به "مش زابطة"
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الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب لـ "الجديد": لا يمكن أن نبصر إيجابية بمنحى التحقيق بقضية المرفأ حتى يتم إحداث تغييرات على الصعيد القضائي والقضاء يمر اليوم بمرحلة استنزاف لتفريغه من طاقاته
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