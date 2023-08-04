"فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية دعتا الى عدم الانجرار وراء الشائعات

ودعا المكتب الاعلامي الى "توخي الدقة في نقل الاخبار، حيث أن أبو العردات وقيادة حركة "فتح" والفصائل ملتزمون البيان الذي صدر يوم أمس الذي يدعو لتسليم المطلوبين للقضاء اللبناني".

واهاب المكتب الاعلامي ومنظمة التحرير ب"جماهير شعبنا وخاصة اهلنا في مخيم عين الحلوة"، "عدم الالتفات والانجرار خلف هذه الشائعات التي تفبركها وتبثها وتنشرها اقلام مشبوهة لم يرق لاصحابها توصل الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية الى تثبيت وقف اطلاق النار والعمل على توفير الاجواء المناسبة لعودة العائلات التي نزحت الى المخيم".