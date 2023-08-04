هادي الأمين: محاكاة أعمال التلحيم خلصت الى أن هذا الفعل قد يؤدي إلى اشتعال حريق ولكن لا يمكن تحديد الأسباب النهائية لاندلاع حريق العنبر رقم 12

أصدر المكتب الاعلامي لحركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بيانا توضيحيا حول الشائعات التي تروج على شبكات التواصل الاجتماعي لتوتير الاجواء في مخيم عين الحلوة، وقالت: "يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي كلاما منسوبا لأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات مفاده أن مطلبنا تسليم القتلة الارهابيين للعدالة اللبنانية، وإلا الخيار العسكري مطروح. إن المكتب الإعلامي لقيادة حركة فتح وفصائل م.ت.ف في لبنان ينفي نفيا قاطعا ورود هذه العبارة على لسان فتحي أبو العردات .