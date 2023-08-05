جعجع : الأكثرية الحكومية بدلا من أن تستسهل مد اليد على أموال المودعين عليها جباية الضرائب والرسوم "كما يجب"

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان أن "الأكثرية الحكومية الحالية تسعى بكل الوسائل، إلى تغطية مصاريف الدولة من خلال استخدام الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، ولو أن هذا المسعى هو في الاتجاه الخاطئ تماما، لأن الاحتياطي الالزامي مكون مما تبقى من ودائع الناس، في الوقت الذي يجب على الأكثرية الوزارية الحالية أن تطلب من وزير المال، وهو من صفوفها، جباية الضرائب والرسوم على أنواعها (مطار ، مرفأ، كهرباء...)، كما التخلص من التهرب الضريبي الذي وحده يقدر بحوالى مليار دولار سنويا، فضلا عن ضبط التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية".

وشدد جعجع على أن "الأكثرية الحكومية، بدلا من أن تستسهل مد اليد على أموال المودعين كما فعلت في كل المراحل السابقة، عليها أن تمارس أبسط واجباتها بجباية الضرائب والرسوم "كما يجب" وهذا وحده كفيل بحل الأزمة المالية".