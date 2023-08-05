الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

كرامي: نحن كنا دائماً مع الحوار ولكن ضمن الدستور وليس خرقاً له .. ولن نقبل بقانون يشرّع سرقة أموال المودعين

2023-08-05 | 04:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كرامي: نحن كنا دائماً مع الحوار ولكن ضمن الدستور وليس خرقاً له .. ولن نقبل بقانون يشرّع سرقة أموال المودعين
كرامي: نحن كنا دائماً مع الحوار ولكن ضمن الدستور وليس خرقاً له .. ولن نقبل بقانون يشرّع سرقة أموال المودعين

كرامي: نحن كنا دائماً مع الحوار ولكن ضمن الدستور وليس خرقاً له .. ولن نقبل بقانون يشرّع سرقة أموال المودعين

 لفت رئيس "تيار الكرامةالنائب فيصل كرامي، أمام وفود من بلديات وقرى الضنية ووفد موسع من بلدة بقاعصفرين، زارته في دارته في البلدة، للتداول والتباحث في "الأحداث الأخيرة التي شهدتها القرنة السوداء، والتي أثير حولها الكثير من اللغط والبلبلة". وقال كرامي :"إن المشكلة الأساس تتعلق بالمياه سقايةً وماشيةً، والقلّة تولّد النقار، وحذرنا أن قلّة المياة والاعتداءات المتكررة ستوصلنا لكارثة"، وشدد على أن "الحادثة التي حصلت لا تغير من حدود الأراضي والخرائط، وملاذنا دائماً للدولة والقضاء ونحن لدينا كامل الثقة بهم".

وأضاف كرامي: "نحن اليوم أمام 3 نقاط: الاولى هي الحادثة التي اودت بحياة هيثم طوق، والثانية تتعلق بالحدود بين الاقضية، والثالثة متعلقة بالمياه". 

 وعن موضوع البركة (بركة ري المزروعات)، قال: "سعينا وما زلنا نسعى لتمويل البركة". أما بموضوع الخرائط، أكد كرامي "أننا لدينا فريق من المحامين وثقتنا كبيرة بالقضاء، وأساساً ملاذنا الوحيد هو القضاء. أما الحادث الذي سقط نتيجته شهيدان وللأسف سمعنا العديد من الإتهامات ادخلونا من خلالها بقضايا إقليمية ودولية، وللآن لا أحد يعلم مجريات القضية"!

وأعلن كرامي استغرابه من "تدخل المرجعيات الدينية والسياسية بالتحقيقات، ونحن لا نريد ان يتحول ملف القرنة السوداء الى ملف طائفي وكل طائفة تتلطى وراء مرجعياتها الروحية، ونحن تحديداً لغاية الآن نحاول ابعاد كأس الطائفية عن هذا الملف، لأننا ايضاً لدينا مرجعيات روحية نلجأ اليها، لكننا نأبى هذا المسار في قضية قضائية ننتظر القضاء ليقول كلمته فيها".

في المقابل تطرق كرامي الى ذكرى تفجير مرفأ بيروت مستغرباً أن "يمر رابع أكبر تفجير بتاريخ البشرية مرور الكرام وكأن شيئاً لم يكن"

وشدد على "ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه، ومحاسبة من خزّن ومن أحضر هذه المواد"، كما أكد "أهمية أن لا تُنسى جريمة بحجم تفجير المرفأ مثل غيرها من الجرائم التي حدثت في لبنان ولم يُكشف فاعلوها".

كما أمل كرامي "سماع أخبار طيبة تسرّ قلوب كل من أصيب بالتفجير وأهاليهم"، وأضاف: "أنصح بالذهاب الى القضاء المحلي بشكل سريع، كي لا تُستغل القضية كالعادة عبر القضاء الخارجي واستخدامها لمآرب سياسية، لأن من سيدفع الثمن بالنهاية هو البلد والناس والضحايا بالتسويات الدولية والإقليمية".

وفي موضوع انتهاء عهد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال كرامي: "فريق العمل القادم اليوم يقول اذا كنتم تريدون استعمال ما تبقى من أموال المودعين لتغطية نفقات الدولة نريد التشريع عبر قانون".

وفي هذا السياق، وجه كرامي نداءً لكل من "يدّعون حرصهم حماية أموال المودعين"، قائلاً: "موقفنا نحن نواب تكتل التوافق الوطني كان واضحاً، كما أنه خلال أشهر سيصرفون ما تبقى من أموال الناس بتشريع سرقتهم عبر قانون، وهنا أقول وأحذّر بهذه الطريقة نكون قد أعطينا لمن ليس لدينا ثقة بهم صكّ براءة لكل ما سبق، وما الذي يضمن لنا بعد اخذ تلك الاموال ان يتجهوا نحو الذهب؟".

وأعلن كرامي: " أننا لن نقبل بقانون يشرّع سرقة أموال المودعين"، واكد ان "الحلّ بذهاب الحكومة لتحمّل مسؤولياتها بدل الدوران بها على المقرات".

وفي رسالة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قال كرامي: "رئاسة مجلس الوزراء هي مؤسسة ولديها مقرّ، ولا يمكنك يا دولة الرئيس أن تحمله وتدور به على كل المقرات، اليوم انت رئيس وغداً سيكون غيرك دولة رئيس، هذه الاعراف التي تثبّتوها اليوم خطيرة جداً، وهذا ضرب للطائفة السنية واتفاق الطائف".

كما وعرج كرامي على موضوع ال sdr وطالب ب"تحديد اين سيصرفون الاموال المتبقية ولماذا؟ خصوصاً بعد صرف 700 مليون دولار من دون إذن من اموال ال sdr".

وأضاف: "الحل الأساس هو بالعودة لانتخاب رئيس للجمهورية وتعيين رئيس حكومة، والعودة لانتظام العمل الدستوري، ووضع خطة اصلاحية وعدتم بها ولم نرَ منها شيئاً".

وعن الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر قال كرامي: "كلنا نذكر الحوارات الجانبية التي أوصلت البلد للخلافات والأزمات التي نعيشها اليوم، نحن دائماً كنا مع الحوار ولكن ضمن الدستور وليس خرقاً للدستور، كالحوار الذي اوصل الى قانون الانتخابات الذي لا يشبه لا لبنان ولا اتفاق الطائف، وها هو أوصلنا لكارثة. واليوم بدعتهم الجديدة اللامركزية الإدارية المالية الموسعة، بالمختصر هذا تقسيم، والذي لم نرض به سنة ١٩٧٨ وسنة ١٩٨٧ عند استشهاد الرئيس رشيد كرامي لوحدة لبنان لن نرضى به اليوم"!

وأضاف :"اننا لسنا معنيين بهذا الاتفاق ولن تقبل بأي قانون يخالف الدستور لا نصاً ولا روحاً، واساساً اللامركزية الادارية في لبنان اقرت باتفاق الطائف من دون التحدث عن المالية التي برأينا الخطوة التي تليها ستكون عسكرية"!

وختم كرامي: "انصح بكل محبة وصداقة وودّ ووطنية كل من يطرح هذا الملف بالتراجع، لانهم هم من سيدفعون الثمن، وادعوهم للذهاب نحو الوطنية وعدم الذهاب للتقسيم".

مقالات ذات صلة
كرامي: نحن كنا دائماً مع الحوار ولكن ضمن الدستور وليس خرقاً له .. ولن نقبل بقانون يشرّع سرقة أموال المودعين

محليات

فيصل كرامي

طرابلس

مرفأ بيروت

حزب الله

الوطني الحر

طاولة الحوار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير الصحة فراس الابيض ورئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير يجولان في مستشفى صيدا الحكومي
جعجع : الأكثرية الحكومية بدلا من أن تستسهل مد اليد على أموال المودعين عليها جباية الضرائب والرسوم "كما يجب"

اقرأ ايضا في محليات

"فتح" نوهت بمواقف "حزب الله" الداعمة للقضية الفلسطينية
08:58

"فتح" نوهت بمواقف "حزب الله" الداعمة للقضية الفلسطينية

نوهت حركة "فتح" "بمواقف حزب الله قيادة وكوادر وأعضاء، ومن خلالهم الأمين العام السيد حسن نصرالله، الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية، ولا سيما مواقفهم من الأحداث الأخيرة في مخيم عين ‏الحلوة".

08:58

"فتح" نوهت بمواقف "حزب الله" الداعمة للقضية الفلسطينية

نوهت حركة "فتح" "بمواقف حزب الله قيادة وكوادر وأعضاء، ومن خلالهم الأمين العام السيد حسن نصرالله، الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية، ولا سيما مواقفهم من الأحداث الأخيرة في مخيم عين ‏الحلوة".

ميقاتي : نؤكد احترام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة فكيف اذا تعلق الأمر بدولة الكويت الشقيقة
Play
08:51

ميقاتي : نؤكد احترام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة فكيف اذا تعلق الأمر بدولة الكويت الشقيقة

اصدر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بياناً جاء فيه : "عطفا على تصريح وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام المتعلق بإعادة بناء إهراءات القمح في لبنان ودعوته دولة الكويت الشقيقة وسمو أميرها بالمساعدة في ذلك،

08:51

ميقاتي : نؤكد احترام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة فكيف اذا تعلق الأمر بدولة الكويت الشقيقة

اصدر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بياناً جاء فيه : "عطفا على تصريح وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام المتعلق بإعادة بناء إهراءات القمح في لبنان ودعوته دولة الكويت الشقيقة وسمو أميرها بالمساعدة في ذلك،

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023