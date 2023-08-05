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محليات

المكتب الاعلامي لميقاتي : رئيس الحكومة كلف وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب التواصل مع الاشقاء العرب لطمأنتهم الى سلامة مواطنيهم في لبنان

2023-08-05 | 05:51
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المكتب الاعلامي لميقاتي : رئيس الحكومة كلف وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب التواصل مع الاشقاء العرب لطمأنتهم الى سلامة مواطنيهم في لبنان
المكتب الاعلامي لميقاتي : رئيس الحكومة كلف وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب التواصل مع الاشقاء العرب لطمأنتهم الى سلامة مواطنيهم في لبنان

المكتب الاعلامي لميقاتي : رئيس الحكومة كلف وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب التواصل مع الاشقاء العرب لطمأنتهم الى سلامة مواطنيهم في لبنان كما طلب من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي دعوة مجلس الأمن المركزي للانعقاد للبحث في التحديات التي قد يواجهها لبنان في هذه الظروف الإقليمية المتشنجة واتخاذ القرارات المناسبة لحفظ الامن في كل المناطق اللبنانية.

المكتب الاعلامي لميقاتي : رئيس الحكومة كلف وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب التواصل مع الاشقاء العرب لطمأنتهم الى سلامة مواطنيهم في لبنان كما طلب من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي دعوة مجلس الأمن المركزي للانعقاد للبحث في التحديات التي قد يواجهها لبنان في هذه الظروف الإقليمية المتشنجة واتخاذ القرارات المناسبة لحفظ الامن في كل المناطق اللبنانية.

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