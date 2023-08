السفارة الالمانية : خلافا للشائعات ... ألمانيا حاليا لا تطلب من مواطنيها المغادرة

اشارت السفارة الألمانيّة في لبنان الى انه "خلافا للشائعات ، ألمانيا حاليا لا تطلب من مواطنيها المغادرة"، مضيفة " ندعو المواطنين الألمان إلى التعرف على نصائح السفر إلى لبنان والالتزام بها".

Contrary to rumours, Germany 🇩🇪 is currently NOT asking its citizens to leave 🇱🇧. As always, we call upon German citizens

to familiarize themselves with and adhere to our travel advice for Lebanon: https://t.co/41vAIbEFM7