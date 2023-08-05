السفارة الالمانية : خلافا للشائعات ... ألمانيا حاليا لا تطلب من مواطنيها المغادرة

اشارت السفارة الألمانيّة في لبنان الى انه "خلافا للشائعات ، ألمانيا حاليا لا تطلب من مواطنيها المغادرة"، مضيفة " ندعو المواطنين الألمان إلى التعرف على نصائح السفر إلى لبنان والالتزام بها".
Contrary to rumours, Germany 🇩🇪 is currently NOT asking its citizens to leave 🇱🇧. As always, we call upon German citizens
to familiarize themselves with and adhere to our travel advice for Lebanon: https://t.co/41vAIbEFM7
— Andreas Kindl 🇺🇦 (@GermanEmbBeirut) August 5, 2023
اشارت السفارة الألمانيّة في لبنان الى انه "خلافا للشائعات ، ألمانيا حاليا لا تطلب من مواطنيها المغادرة"، مضيفة " ندعو المواطنين الألمان إلى التعرف على نصائح السفر إلى لبنان والالتزام بها".
Contrary to rumours, Germany 🇩🇪 is currently NOT asking its citizens to leave 🇱🇧. As always, we call upon German citizens
to familiarize themselves with and adhere to our travel advice for Lebanon: https://t.co/41vAIbEFM7
نوهت حركة "فتح" "بمواقف حزب الله قيادة وكوادر وأعضاء، ومن خلالهم الأمين العام السيد حسن نصرالله، الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية، ولا سيما مواقفهم من الأحداث الأخيرة في مخيم عين الحلوة".
اصدر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بياناً جاء فيه : "عطفا على تصريح وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام المتعلق بإعادة بناء إهراءات القمح في لبنان ودعوته دولة الكويت الشقيقة وسمو أميرها بالمساعدة في ذلك،