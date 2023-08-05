الكويت تستنكر تصريحات وزير الاقتصاد امين سلام بشأن تمويل مرفأ بيروت: تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية

وفي بيان وزارة الخارجية الكويتية، استنكر الشيخ سالم الصباح تصريح سلام معتبرة انه يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح وزير الخارجية، أن دولة الكويت تمتلك سجلاً تاريخياً زاخراً بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلّا أن دولة الكويت ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية.

وحث وزير الخارجية، نظيره اللبناني على سحب هذا التصريح، حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين.