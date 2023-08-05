إندلاع حريق في عزقي ـ الضنية والأهالي يناشدون المعنيين المساعدة في إخماده
افادت الوكالة الوطنية للاعلام عن إندلاع حريق في بلدة عزقي ـ الضنية في أعشاب يابسة قبل أن يمتد إلى أشجار حرجية ومثمرة، ويقترب من المناطقة السكنية، وسط مناشدات من الأهالي طلباً للمساعدة في إخماده بعد تمدّده بسرعة، نتيجة شدة الرياح.
افادت الوكالة الوطنية للاعلام عن إندلاع حريق في بلدة عزقي ـ الضنية في أعشاب يابسة قبل أن يمتد إلى أشجار حرجية ومثمرة، ويقترب من المناطقة السكنية، وسط مناشدات من الأهالي طلباً للمساعدة في إخماده بعد تمدّده بسرعة، نتيجة شدة الرياح.