إندلاع حريق في عزقي ـ الضنية والأهالي يناشدون المعنيين المساعدة في إخماده

افادت الوكالة الوطنية للاعلام عن إندلاع حريق في بلدة عزقي ـ الضنية في أعشاب يابسة قبل أن يمتد إلى أشجار حرجية ومثمرة، ويقترب من المناطقة السكنية، وسط مناشدات من الأهالي طلباً للمساعدة في إخماده بعد تمدّده بسرعة، نتيجة شدة الرياح.