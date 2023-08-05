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محليات

توفيق شومان :هناك تراجع لمنظمة التحرير الفلسطينية في عين الحلوة مقابل مناطق نفوذ اصبحت للحركات الاسلامية

2023-08-05 | 08:56
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توفيق شومان :هناك تراجع لمنظمة التحرير الفلسطينية في عين الحلوة مقابل مناطق نفوذ اصبحت للحركات الاسلامية

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توفيق شومان :هناك تراجع لمنظمة التحرير الفلسطينية في عين الحلوة مقابل مناطق نفوذ اصبحت للحركات الاسلامية

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جنبلاط يؤكد التمسك بمصالحة الجبل ويدعو لاستئناف التحقيقات بانفجار المرفأ
11:19

جنبلاط يؤكد التمسك بمصالحة الجبل ويدعو لاستئناف التحقيقات بانفجار المرفأ

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط "ضرورة تحقيق العدالة في ملف إنفجار المرفأ التي لن نصل إليها إلا باستئناف التحقيقات القضائية ومعالجة الإشكاليات ووقف التدخلات السياسية التي تعيق كشف الحقيقة كاملة"، معرباً في الذكرى السنوية الثالثة على "الفجيعة الوطنية والإنسانية" عن "التضامن مع عائلات الضحايا والجرحى والمتضررين"، مذكّرا في هذا المجال "بموقف الحزب الداعي الى تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة حيثيات الانفجار والجهة المسؤولة عن إدخال نيترات الأمنيوم الى المرفأ والمستفيد من اخراج قسم منها ولمصلحة من؟!".

11:19

جنبلاط يؤكد التمسك بمصالحة الجبل ويدعو لاستئناف التحقيقات بانفجار المرفأ

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط "ضرورة تحقيق العدالة في ملف إنفجار المرفأ التي لن نصل إليها إلا باستئناف التحقيقات القضائية ومعالجة الإشكاليات ووقف التدخلات السياسية التي تعيق كشف الحقيقة كاملة"، معرباً في الذكرى السنوية الثالثة على "الفجيعة الوطنية والإنسانية" عن "التضامن مع عائلات الضحايا والجرحى والمتضررين"، مذكّرا في هذا المجال "بموقف الحزب الداعي الى تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة حيثيات الانفجار والجهة المسؤولة عن إدخال نيترات الأمنيوم الى المرفأ والمستفيد من اخراج قسم منها ولمصلحة من؟!".

حريق اندلع في سوبر ماركت العاملية على طريق المطار
10:32

حريق اندلع في سوبر ماركت العاملية على طريق المطار

اندلع حريق في سوبر ماركت العاملية على طريق المطار في بيروت، بالقرب من مستودع الأقمشة الذي شبّت فيه النيران منذ 5 أيام ولا زالت الجهود مستمرة حتى الساعة لإخمادها.

10:32

حريق اندلع في سوبر ماركت العاملية على طريق المطار

اندلع حريق في سوبر ماركت العاملية على طريق المطار في بيروت، بالقرب من مستودع الأقمشة الذي شبّت فيه النيران منذ 5 أيام ولا زالت الجهود مستمرة حتى الساعة لإخمادها.

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