"فتح" نوهت بمواقف "حزب الله" الداعمة للقضية الفلسطينية

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط "ضرورة تحقيق العدالة في ملف إنفجار المرفأ التي لن نصل إليها إلا باستئناف التحقيقات القضائية ومعالجة الإشكاليات ووقف التدخلات السياسية التي تعيق كشف الحقيقة كاملة"، معرباً في الذكرى السنوية الثالثة على "الفجيعة الوطنية والإنسانية" عن "التضامن مع عائلات الضحايا والجرحى والمتضررين"، مذكّرا في هذا المجال "بموقف الحزب الداعي الى تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة حيثيات الانفجار والجهة المسؤولة عن إدخال نيترات الأمنيوم الى المرفأ والمستفيد من اخراج قسم منها ولمصلحة من؟!".